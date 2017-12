Selección peruana: Pedro Gallese y su radical cambio de look [FOTO]

Pedro Gallese está atravesando su mejor etapa como futbolista luego de clasificar con la selección peruana a Rusia 2018 y de volver a Tiburones de Veracruz. El portero sorprendió a todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram subiendo una imagen con un radical cambio de look, dejando el cabello negro por unos detalles rubios.

Pedro Gallese tiene una revancha personal con Veracruz, con el que no pudo estar en el Apertura MX debido a una lesión que lo mantuvo al margen del equipo. Cuando se recuperó, en octubre, no pudo participar del torneo debido a que el cuadro mexicano no lo había inscrito a él y fichó a otro portero para que ocupe su lugar.

De momento, el portero de la selección peruana se encuentra disfrutando de sus vacaciones hasta reincorporarse a Veracruz para disputar la Liga MX.

Mira el nuevo look de Pedro Gallese

LEE ADEMÁS