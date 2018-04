Selección peruana: Pedro Gallese anuncia que será papá [FOTOS]

Es, sin duda alguna, uno de los jugadores más importantes en la era de Ricardo Gareca. Pedro Gallese está a solo 53 días de participar en Rusia 2018 y su esposa le ha dado una gran noticia que servirá como motivación para el portero de la selección peruana, quien volverá a ser papá.

"Y así fue su verdadero regalo de cumpleaños 23/02/2018. Pedro Gallese recién operado no podías ni pararte", publicó la esposa del portero de la selección peruana en un video subido a Instagram, donde Pedro Gallese estalló de felicidad al recibir la prueba de embarazo.

Y luego publicó lo siguiente: "El señor de nuevo me bendice con esta gran dicha de ser mamá y al parecer esta vez de una hermosa niña, pues le tengo harta confianza a los doctores que con Pierito en el mismo tiempo me dijeron que era un niño y le atinaron, en cualquier caso la felicidad de que un nuevo integrante está por llegar a mi familia nadie no las puede quitar. Desde ya te amo bebé hermos@ con todo mi corazón, tú y tu hermanito llenan nuestras vidas completamente", dijo la esposa de Pedro Gallese.

