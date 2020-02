A pesar de que viene de quedar fuera de carrera de la Concachampions, con camiseta de León, Pedro Aquino aseguró que este 2020 será un año bueno para él, ya que espera alcanzar grandes cosas en su club, mantenerse en actividad y continuar como uno de los convocados habituales a la selección peruana.

El volante recuerda con pesar sus lesiones, que lo marginaron del equipo titular el pasado 2019 y no le permitió ser llamado a la selección peruana en algunos cotejos. Sin embargo, confesó que la reciente visita del entrenador Ricardo Gareca lo ha motivado y espera recuperar terreno.

Selección peruana | Pedro Aquino terminó motivado tras su reunión con Ricardo Gareca

“Vinieron (Ricardo Gareca y Néstor Bonillo) para ver cómo estaba de la lesión. Nunca me dieron la espalda, siempre estuvieron al tanto de todo lo que venía haciendo. Vinieron para ver cómo estaba físicamente. Fue una visita de lujo”, declaró el volante nacional tras reunirse con el ‘Tigre’ en México.

“Cuando tienes continuidad con tu equipo y estás avanzando bien, es lo que más ven en el comando técnico de la selección. La continuidad ayuda para ser convocado. Emociona muchísimo ser convocado, pero creo que mi mente está ahorita en León porque esto es lo que me ayudará a ser llamado otra vez”, agregó la ‘Fiera’ en ESPN.

Lo dará todo

Pedro Aquino sabe que tiene un saldo pendiente con los hinchas de León, ya que lo apoyaron en su proceso de recuperación tras sus lesiones. “Estoy más tranquilo, con muchas ganas de hacer bien las cosas y de seguir sumando minutos. Esperemos seguir con esa humildad que me caracteriza. Si me contrataron es para estar jugando, no para estar afuera”, aseguró.

“Creo que se viene un buen año para mí. Vine con el propósito de aportar, estoy en deuda con los hinchas porque se portaron bien en el tiempo que estuve lesioando. Por ese lado les agradezco mucho y lo más bonito será salir campeón”, finalizó Aquino.

Pedro Aquino no pudo evitar la eliminación de la Concachampions | Foto: EFE

Cabe resaltar que León está en el segundo lugar de la tabla del Torneo Clausura de la Liga de México a solo un punto del puntero América. Mañana, visita a Guadalajara.

