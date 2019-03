¿Llegará a la Copa América? El volante de la selección peruana, Pedro Aquino, viene recuperándose de la lesión que lo ha dejado varias semanas fuera de las canchas y que incluso puede ser un peligro de cara a la próxima Copa América de Brasil 2019, el exjugador de Sporting Cristal indicó que no quiere acelerar su recuperación para no recaer.

"Los médicos me han dicho que en cinco u ocho meses demoraría mi recuperación. A fines de mayo volvería, pero sería antes si me enfoco en mi recuperación", señaló Aquino en Capital Deportes. Cabe recordar que la lesión que tuvo el actual jugador del León de México fue una osteopatía dinámica de pubis y que luego tuvo algunos dolores que lo llevaron a una operación.

"No me quiero apurar. Me gustaría estar bien para apoyar a mi equipo y la selección. Sería lindo jugar la Copa América, pues sería mi primera Copa América. Tengo el apoyo de mi familia para superar este momento", añadió en el mencionado medio radial.

Finalmente, Aquino indicó que los actuales jugadores que están en la selección peruana es debido a sus buenas actuaciones y que cuando él esté totalmente su esfuerzo será más grande para volver al titularato en el equipo de Ricardo Gareca.

