Selección peruana: Pedro Aquino llegó a Lima lesionado [VIDEO]

El volante de la selección peruana, Pedro Aquino, es uno de los hombres de la 'era Ricardo Gareca' y probablemente esté en Rusia 2018. A muy poco de iniciar la preparación de cara a los amistosos previos al Mundial, el jugador adelantó su llegada al Perú debido a una lesión.

Llega con una lesión que no es de gravedad

"No es nada de qué preocuparse. Si vine era para prevenir la lesión que tengo. He tenido contacto con Ricardo Gareca y su cuerpo técnico y me dijeron que venga para recuperarme lo más antes posible", afirmó el jugador que se incorporará a la selección peruana con miras a Rusia 2018.

Un momento complicado con Lobos BUAP

"No nos fue muy bien con Lobos, lo que queríamos era que se quede en primera pero no se pudo dar la oportunidad. Estoy muy agradecido porque me abrieron las puertas en México y espero que les siga yendo bien a todos", dijo Pedro Aquino tras el descenso de Lobos BUAP en la Liga MX.

Pensando en Rusia 2018

"Vengo trabajando día a día bien y al máximo para que me vaya bien y le agradezco a Rafael Puente que siempre confió en mí", afirmó el volante que probablemente esté en Rusia 2018.

