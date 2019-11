El ‘Caballito’ está de vuelta. El futbolista peruano, Paolo Hurtado ha sido convocado por el Konyaspor para el duelo ante Rizespor por la fecha 13 del fútbol de Turquía. El extremo nacional tuvo que esperar 173 días para ser tomado por su club, pues estuvo recuperándose de la fractura al quinto metatarsiano que sufrió en el amistoso de la selección peruana previo a la Copa América 2019.

Ha sido Elio Casareto, representante del atacante quien en su cuenta de Twitter anunció la recuperación total de Paolo Hurtado, quien posiblemente tenga actividad este sábado 30 de noviembre.

“Destaco tu fortaleza mental y perseverancia para superar esta difícil etapa. Pocos sabemos todo por lo que tuviste que pasar”, manifestó Casareto.

📸✈️🚌 Rize yolculuğumuz başladı! pic.twitter.com/UFhqSkpK5Z — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) November 29, 2019

Así llega Paolo Hurtado al duelo ante Rizespor

Paolo Hurtado había recibido el alta médica de su club desde hace más de un mes. En este periodo desde el 02 de octubre, el ‘Caballito’ se entrenó a la par del primer equipo y recién este 29 de noviembre, el estratega Aykut Kocaman decidió incluirlo en la lista de los que disputarán el encuentro ante Rizespor.

Pese a estar inactivo durante cuatro meses, Paolo Hurtado tuvo grandes chances de ser transferido a otro club de la liga de Turquía. No obstante, las operaciones no avanzaron y finalmente se mantuvo en el Konyaspor. Aunque no se descarta que en el próximo mercado de transferencias se mude a otra institución.

