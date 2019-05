Selección peruana

Selección peruana: Paolo Hurtado descartó lesión y se ilusiona con la Copa América 2019

'Caballito' fue uno de los presentes en el Mundial Rusia 2018

2019/05/30 - 09:51

Paolo Hurtado, volante de a selección peruana que integra la lista preliminar para la Copa América 19, fue claro y tajante al confirmar que no tiene lesión, luego de que en la última fecha de la liga en Turquía saliera cambiado con un fuerte dolor en la espalda.

“Estoy tranquilo y contento porque he estado jugando en mi club. No se cumplió los objetivos trazados, pero lo bueno es que terminé jugando. No tengo lesión, me hice todos los exámenes y solo fue un susto. El golpe fue duro y tuve que salir del partido”, explicó Paolo Hurtado.

Paolo Hurtado fue requerido por Ricardo Gareca en gran parte de las Eliminatorias a Rusia 2018. Anotó el segundo gol de triunfo en la victoria histórica ante Ecuador en Quito.

Un año después integró la lista de jugadores convocados que disputó el Mundial Rusia 2018, donde no tuvo oportunidad de ser titular. Solo ingresó en los últimos treinta minutos del duelo de la última fecha ante Australia.

