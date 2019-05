Selección peruana

Selección peruana | Paolo Hurtado defiende el regreso de Carlos Zambrano a la bicolor | VIDEO

Paolo Hurtado llegó el último martes 29 de mayo para los amistosos ante Costa Rica y Colombia

La selección peruana se va completando de a pocos con miras a los amistosos ante Costa Rica y Colombia. Los últimos "foráneos" en llegar fueron Paolo Hurtado y Carlos Zambrano, quienes hoy 29 de mayo se unirán a los trabajos en Videna, bajo las órdenes de Ricardo Gareca.

El atacante del Konyaspor de Turquía, entre otras cosas, defendió el llamado de Carlos Zambrano, quien sería uno de los fijos para la Copa América 2019. "Zambrano es un gran jugador, estuvo mucho tiempo en la selección, siempre demostró tener un buen nivel y si está en la lista es porque se lo merece", aseguró el popular 'Caballito'.

Hurtado espera llegar a la Copa América

"Primero debo esperar la lista para saber si estoy. De no darse, igual apoyaré a mis compañeros. Estoy tranquilo. Veo viable que lleguemos a la final. Lo mejor es estar preparado, pensar en cosas positivas e ir paso a paso", agregó.

"Estoy tranquilo y contento porque he estado jugando en mi club. No se cumplió los objetivos trazados, pero lo bueno que terminé jugando. No tengo lesión, me hice todos los exámenes y solo fue un susto. El golpe fue duro y tuve que salir del partido", sentenció.

