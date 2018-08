El giro inesperado en caso Paolo Guerrero que lo habilitaría este 2018

Aún hay esperanzas. El Tribunal de Suiza confirmó que la sanción de Paolo Guerrero está vigente y debe cumplir lo que resta de su sanción por 14 meses. Sin embargo, también señaló que aún no da un fallo sobre la apelación de delantero para anular el castigo y, si es favorable al jugador de la selección peruana, podría volver a jugar más pronto de lo esperado.

El Tribunal suizo señaló que levantó la medida cautelar a Paolo Guerrero, que suspendía provisionalmente su castigo de 14 meses, pero aún falta el fallo final del juez.

Paolo Guerrero había recibido este beneficio para que pueda jugar con la selección peruana el Mundial de Rusia 2018, pero todavía falta conocer cuál será el veredicto final a su apelación.

Si el fallo sale favorable a Paolo Guerrero, volverá a jugar y podrá debutar con la camiseta del Inter de Porto Alegre. Sino deberá cumplir con los ocho meses que le restan de castigo y recién podrá volver a los campo de juego en abril de 2019.

In Paolo Guerrero case, Swiss Supreme Court publishes order confirming his ban is back in force until Judge Kiss gives her final verdict in his appeal, which he can still win. pic.twitter.com/dF56XSg4kC

— Graham Dunbar (@gdunbarap) 24 de agosto de 2018