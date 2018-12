Selección peruana: Paolo Guerrero revela cuál es su único deseo para el 2019

El 2018 para Paolo Guerrero fue un año de peleas en los tribunales y de constantes viajes para intentar demostrar su inocencia y que así le quiten los 14 meses de suspensión que le impuso el TAS por dar positivo en un antidoping tras el duelo de la selección peruana contra Argentina por las última eliminatorias. En abril del 2019 recién el 'Depredador' volverá a las canchas con Inter de Porto Alegre, por eso antes que acabe el año pidió un único deseo.

Paolo Guerrero utilizó su cuenta personal de Instagram para manifestarse sobre lo que anhela en el 2019. "No quiero regalos, no quiero saludos, solo quiero JUGAR FÚTBOL #apúrate2019", fue el mensaje que publicó el delantero de la selección peruana, quien vive su inhabilitación de las canchas en Perú rodeado de sus hijos y familiares, quienes lo cobijan para que sus ánimos no mermen.

LEE ADEMÁS: