Selección peruana | Paolo Guerrero habló de Chile y arremetió contra los críticos de Perú | VIDEO

Paolo Guerrero habló de Chile y arremetió contra los críticos de la selección peruana, el capitán aseguró que este triunfo va dedicado a todos lo que se dedicaron a tirar 'basura' luego de la goleada sufrida ante Brasil y dijo que ante la 'roja' será un duelo de vida o muerte.

Perú va por Chile

'Se viene Chile que es un clásico. Va a ser duro pero estamos en condiciones de ganar. Me siento muy orgulloso de mi equipo. Creo que no tengo palabras para transmitir este momento porque mucha gente dice que Perú no tiene garras pero hoy demostramos lo que estos muchachos han hecho en la cancha. Hemos demostrado que este grupo tiene sangre, tiene huevos. Estoy muy orgulloso', aseguró el capitán de la selección peruana tras el partidazo ante Uruguay.

Perú se clasificó a las semifinales de la Copa América derrotando a Uruguay en los lanzamientos de penalti tras el 0-0 en el partido, una tanda en la que el portero Pedro Gallese se redimió del 0-5 contra Brasil deteniendo el primero a Luis Suárez para encauzar la clasificación.

La 'Blanquirroja' disputará así su tercera semifinal en las cuatro últimas ediciones de la Copa América (ya lo fue en Argentina 2011 y Chile 2015) a costa de un Uruguay que se presentaba como favorito. Ahora la selección peruana se citará con Chile en Porto Alegre en busca de la final del Maracaná.

