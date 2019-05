​Selección peruana | Paolo Guerrero es pedido por el 'Patrón' Bermúdez para Boca Juniors | VIDEO

Paolo Guerrero es pedido por el 'Patrón' Bermúdez para Boca Juniors, exzaguero y capitán del cuadro 'bostero' postuló al delantero de la selección peruana como un jugador idóneo para defender los colores 'xeneizes'.

Quiere a Guerrero en Boca

'Yo he tenido siempre el foco en un nueve, es peruano y juega en Brasil, tuvo una para por tema de doping, pero con ese nueve Boca Juniors sería otr a cosa, no es porque Ábila no lo pueda ser, no es en contra de nadie. Hay jugadores que tienen un temple, que cuando se ponen la camiseta de Boca parece que les calzara desde niño y ese jugador sería', comentó el colombiano que fue capitán varias temporadas en el cuadro 'bostero' bajo la dirección de Carlos Bianchi.

Guerrero y su golazo a Caxias

Por lo pronto el 'Depredador' se sigue concentrando en la Serie A del fútbol brasileño, para llegar de la mejor manera a la Copa América 2019 con la selección peruana de Ricardo Gareca. Santos, de su compatriota Christian Cueva, igualó 0-0 en el puerto paulista ante el Internacional de Guerrero. Con el resultado los dueños de casa subieron a 11 puntos y los visitantes, a 10.

