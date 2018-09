¿Y para Perú? Paolo Guerrero envió sorpresivo mensaje de aliento [VIDEO]

Paolo Guerrero no está presente en el amistoso Perú vs. Alemania y en un último mensaje publicado en su cuenta de Instagram, parece ser que no está muy al pendiente de lo que ocurra con la selección peruana. El 'Depredador' y quien hasta hace poco era el capitán de la bicolor, envió un mensaje en la previa al amistoso, pero para Inter de Porto Alegre.

Para todos los torcedores

“Yo quiero desear lo mejor a mis compañeros un gran partido, mucha fuerza hoy en el gramado, vamos a lograr los tres puntos. Quiero mandar un gran saludo para la hinchada ‘colorada’”, expresó el ‘Depredador’ a través de su cuenta de Instagram para el conjunto 'Colorado' que enfrenta esta tarde a Gremio en el clásico de Porto Alegre.

Esta fecha es clave para Inter de Porto Alegre pues está a solo 3 puntos de Sao Paulo (49), líder en el Brasileirao y una victoria le aseguraría concluir la fecha 24 del torneo en la primera ubicación debido a la diferencia de goles. De otro lado, Gremio también está en el bombo que pelea los primeros lugares pero marcha en la quinta ubicación con 41 puntos.

