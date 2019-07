Selección peruana | Paolo Guerrero | 'Depredador' se emocionó por elogios de Diego Latorre

Paolo Guerrero, capitán y máximo goleador de la selección peruana, fue entrevistado en el canal Fox Sport Argentina. El delantero habló de su participación en la Copa América 2019, además de los rumores de su posible arribo a Boca Juniors.

El ex jugador argentino Diego Latorre, uno de los panelistas del programa, tuvo palabras de elogio para Paolo Guerrero, indicando que es uno de los tres jugadores más queridos de toda América:“Son palabras que me enorgullecen muchísimo. Trato de mantenerme al margen de lo que se habla y de lo que se dice. Todo lo que me dices me enorgullece", respondió Paolo.





"Yo siempre estoy enfocado en mi trabajo y en hacer las cosas bien. Son palabras acogedoras, que la gente hable de mí y que tenga ese cariño hacia mí”, agregó Paolo Guerrero en agradecimiento a Diego Latorre, quien en su época de futbolista también vistió la camiseta de Boca Juniors y de su selección.

En la entrevista, Paolo Guerrero también descartó su llegada a Boca Juniors: "A quién no le encantaría jugar en un equipo grande de Argentina, pero en lo personal, nunca me llegó nada formal".

