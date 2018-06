Selección peruana: Paolo Guerrero al banco en la última práctica

Renzo Bravo

A un día del debut de la selección peruana frente a Dinamarca en la primera fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018, Ricardo Gareca sigue haciendo variantes en su equipo titular que aún no tiene un ataque confirmado, después de varios días de entrenamiento. Sin embargo, la sorpresa del 'Tigre' hoy fue la no inclusión del delantero Paolo Guerrero en la oncena titular probada hoy.

Después de los trabajos pre competitivos en el Arena Khimki, el comando técnico dispuso, como en las anteriores prácticas, realizar un partido de práctica entre los posibles titulares y los sub-20, que hacen de sparring de la mayor. Allí, el 'Tigre' paró el siguiente once sin Guerrero: Gallese; Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo, Flores, Cueva y Farfán.

El 'Depredador' Paolo Guerrero se quedó en el banco de los suplentes observando el entrenamiento. Todo hace indicar que solo sería una ensayo más de Ricardo Gareca antes del debut frente a los escandinavos y que no es confirmado la suplencia del máximo goleador de la selección peruana. Hoy, además, el plantel estará llegando a Saransk, ciudad del reestreno mundialista.

