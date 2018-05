Selección peruana: Panini le da la bienvenida a Paolo Guerrero

Con el regreso de Paolo Guerrero a la selección peruana y su participación en la Copa del Mundo Rusia 2018, los saludos y emociones no solo son del entorno de la blanquirroja y la prensa deportiva en el mundo.

Está de regreso

La empresa Panini, distribuidora oficial del álbum Rusia 2018, saludó el regreso de Paolo Guerrero al mundial con un mensaje en sus redes sociales." ÚLTIMA HORA: le permiten a Paolo Guerrero jugar el mundial!!!! BIENVENIDO A TU MUNDIAL, CAMPEÓN!!!", escribieron en la cuenta oficial de la empresa italiana.

Panini suele lanzar cromos con los jugadores que no fueron considerados, esto para que se coloquen por los que si fueron incluidos en el álbum, pero que no llegaron a estar en la lista final del mundial, sin embargo, el rostro de Paolo Guerrero no se moverá.

