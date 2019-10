Selección Peruana: Óscar Tabárez: "El partido con Perú por la Copa América todavía no me lo pude sacar"

Uruguay ya se prepara de cara a los amistosos frente a la selección peruana. En la previa del partido que se jugará el viernes a partir de las 6:00 pm (hora peruana), Óscar Washington Tabárez, habló en conferencia de prensa tras el terminó de la primera sesión de entrenamientos.

El 'Maestro' fue consultado sobre si considera el duelo con la blanquirroja como una revancha."Revacha en cuanto a revindicar lo que sucedió en aquel partido no. Ha evidenciado muchos progresos. Es una buena oportunidad para seguir viendo cosas. En ese sentido creo, que en cuanto no podemos jugar con equipos europeos, vamos a jugar con equipos sudamericanos. Van a ser partidos de preparación, el resultado no va a ser lo importante"

Asimismo, el estratega charrúa manifestó que aún no puede olvidar el partido de la Copa América:"El partido de Perú (de la Copa América) todavía no me lo pude sacar, pero no termina todo ahí porque no soy resultadista. Se habla de 'las grandes dificultades que nos puso Perú'. No nos tiró casi al arco", añadió Tabárez.

Por otro lado, también aclaró la ausencia de Luis Suarez en la convocatoria para esta fecha FIFA. "Cuando decidimos no convocarlo, todo comenzó por una sugerencia de la sanidad de Barcelona para no interrumir un tratamientro que está realizando y se va a profundizar durante esta fecha FIFA. Al primero que consultamos fue al futbolista. Él sabe todo. Después la sanidad de la selección, que se maneja a los más altos niveles, ahí la opinión de la sanidad del Barcelona que está integrada por gente muy calificada.