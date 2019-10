Selección peruana | Óscar Pinto, volante de la Sub 17: "Mi sueño es irme a Europa a jugar en Borussia Dortmund"

La tiene clara. Óscar Pinto fue uno de los jugadores de la selección peruana Sub 17 más destacados en su categoría. El volante de la 'Bicolor' participó del último sudamericano y tiene un objetivo en su carrera: llegar al Borussia Dortmund en la Bundesliga.

"Mi sueño es irme a Europa a jugar en el equipo del Borussia Dortmund, de Alemania, por la hinchada, la tradición que tienen. Me gustaría jugar en la liga alemana", expresó Óscar Pinto en entrevista con El Comercio, un deseo personal que tiene el volante de la 'Bicolor' Sub 17.

Además, habló sobre sus compañeros Yuriel Celi y Alessandro Burlamaqui, quienes han destacado luego del Sudamericano Sub 17: "Estoy muy feliz por ellos. Estoy feliz de que estén logrando sus metas, sus sueños. No tengo mucho contacto, pero la hemos pasado bien en el Sudamericano", indicó Pinto.

Por ahora, Óscar Pinto ha sumado algunos minutos en el primer equipo de la San Martín, club que viene luchando por no descender en esta Liga 1 2019: "El profesor creo que me tiene mucha confianza. De a pocos me está dejando entrar con el equipo. Me siento [listo] con estos minutos para soltarme y agarrar el ritmo de Primera y mentalizarme para lo que sigue más adelante. Le agradezco al club y al comando técnico por eso", añadió.

Recordemos que Óscar Pinto es uno de los jugadores que forma parte del 'sparring' de la selección peruana mayor, razón por la cual ha podido tener algún pequeño acercamiento con Ricardo Gareca. Proyecto a futuro.

