Selección peruana | Óscar del Portal criticó a Yoshimar Yotún tras expulsión ante Colombia | VIDEO

La selección peruana sufrió una dura derrota por 3-0 ante Colombia en el estadio Monumental. La 'Bicolor' terminó con diez jugadores, tras la expulsión de Yoshimar Yotún por una agresión.

Por ello, el conductor de 'Fútbol en América', Óscar del Portal, le dio un 'consejo' a Yoshimar Yotún por ver la cartulina roja en un partido complicado como con el de Colombia.

"Es muy criticable, no debe pasar, porque está mal. Pero lo que sí le pediría a Yotún o a otro jugador, si es que nuevamente sucede, tengan un poco más de picardía y si van a salir expulsados, llévense a un adversario", dijo el conductor.

"No debe pasar, está mal, está pésimo. Me incluyo, no debería de pasar, pero si pasa, hermano, 'anda por el vuelto' y al menos llévate a un rival", añadió.

La selección peruana terminó su preparación para la Copa América 2019 y el miércoles viajará a Brasil para ultimar detalles para lo que será su debut frente a Venezuela el sábado 15 de junio.

