Selección peruana: ¿Qué opina Ricardo Gareca del VAR en Rusia 2018?

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, dio a conocer su opinión acerca del VAR y el uso de la tecnología por primera vez en un mundial de Rusia 2018. Junto al técnico de Alemania y España, el 'Tigre' fue consultado por ZommingTV, acerca del VAR.

Para Ricardo Gareca el fútbol es un arte. "Es muy difícil estar coordinado y jugar bien, la tecnología ha despertado bastante polémica y todo lo que tenga que ver con tecnología es y será complicado" explicó el argentino.

Mira el video completo

El técnico de Alemania, Low, aseguró a muchas veces el VAR se utiliza sin ser necesario. "Cuando se pelea por algo imporatante y lo utilizan para ver alguna falta o tarjeta, creo que está bien, es lo más justo en el fútbol" añadió. Mientras que el DT español, Julen Lopotegui, será cuestión de acostumbrarse. "Habrán momentos diferentes a los partidos habituales que ya hemos tenido" confesó.

Sin embargo, para los ex jugadores, siempre será difícil adaptarse a otro tipo de juego. El ex campeón del mundo con Brasil, está es total desacuerdo. "No me gusta para nada, es mucha polémica, puede servir para situaciones complicadas como si entró o no la pelota al arco, pero en otras ocasiones donde nos preguntamos si fue penal o no, son cosas inherentes al juego" manifestó.