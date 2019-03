Selección peruana: Oblitas y el pedido que le hará a Ricardo Gareca

No quiere entreverar los temas. La Federación Peruana de Fútbol atraviesa una dura crisis económica a la que también se le han sumado una serie de problemas extradeportivos, el más reciente, el caso de las reventa de entradas en la que se vincula al propio presidente interino de la FPF, Agustín Lozano.

Ahora, en el inicio del segundo proceso de Ricardo Gareca a cargo de la selección peruana, el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas mostró la 'incomodidad' que se vive en tanto a los jugadores de la 'blanquiroja' y todos los involucrados en el tema netamente deportivo. Por ello, desde Estados Unidos, el popular 'Ciego' reveló que le pedirá al técnico argentino, poder conversar con el grupo que ya se encuentra entrenando en USA.

"Esta noche, voy a pedirle a Ricardo que me deje hablar con ellos de otros temas. Es una nueva etapa. Este 2019 queremos comenzarlo de la mejor manera. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo. No voy a decir que estas cosas extradeportivas no nos afectan, es lógico. Esa es mi función: tratar de que al grupo no salpique eso y que se maneje de una manera", declaró Oblitas en New Jersey.

Finalmente, Oblitas se muestra tranquilo y contento por el optimismo que hay entre los jugadores de la selección de cara a la Copa América de Brasil y también en las Eliminatorias, este último es el objetivo principal de los dirigidos de Gareca según el director deportivo.

