La Federación Peruana de Fútbol (FPF) tiene varias razones para mantenerse en alerta constante. Si bien es cierto que el nuevo retorno de la Liga 1 atrae toda la atención, en la Videna hay otras situaciones que preocupan o al menos incomodan. Una de ellas puso como protagonista a Juan Carlos Oblitas, el director deportivo de la selección peruana y –para muchos- candidato ideal a asumir las funciones de presidente de la FPF en reemplazo de Agustín Lozano. Pero, ¿qué pasó finalmente?

El reciente martes, la FPF publicó en sus redes sociales un spot o video corto donde jugadores de la selección peruana como Paolo Guerrero, Edison Flores, Luis Advíncula y Yoshimar Yotún invitan a la afición peruana a ser responsable y respetar los protocolos sanitarios frente a la pandemia por coronavirus. Esto, como parte de una campaña de concientización para la vuelta de la Liga 1, que hace una semana se terminó por suspender por un incidente a las afueras del estadio Nacional.

¿Por qué un video de la FPF incomodó a Juan Carlos Oblitas?

En el video publicado en las redes de la FPF no aparece Juan Carlos Oblitas hasta el final, sin embargo, en redes se filtró otro video donde sí aparece el ‘Ciego’. Es más, es precisamente Oblitas quien tiene protagonismo en el video junto a figuras de la selección peruana, porque aparece desde un inicio. ¿Qué pasó? Pues que alguien decidió cortar el video de concientización de la Liga 1 y dejar fuera a Oblitas para –tal vez- restarle protagonismo. La pregunta cae de madura, por qué.

Precisamente el mismo día en que se viralizó el video donde sí aparece desde un inicio el ‘Ciego’, Juan Carlos Oblitas dio una entrevista a Movistar Deportes. Ahí, fue interrogado sobre este curioso detalle y sobre si conoce la razón por la que terminaron “borrándolo” del video final publicado por la FPF. La respuesta del extécnico de la selección peruana es inquietante.

¿Qué dijo Oblitas sobre la mano negra en la FPF?

Juan Carlos Oblitas, medio en broma medio en serio, delata que las cosas no andan bien dentro del ente conducido por Agustín Lozano: “Hay una mano negra, sin dudas. Hay gente que se pone celosa. Un duendecillo me sacó del video. Esto pasó por las manos de la secretaria general de la FPF y el departamento de marketing. Saco de todo esto a Agustín Lozano, él no tiene nada que ver”.

“¿Tú quieres vivir así? Yo no. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Es hora de tomar conciencia. Esto debe parar ya”, era lo que decía Juan Carlos Oblitas en el video de la selección peruana. Sin embargo, su protagonismo terminaría siendo reducido a un sencillo “¿Ya estás listo?”. Por ahora, aunque el incidente parece quedar en anécdota, los cortocircuitos en Videna parecen hacerse cada vez más evidentes. Sin embargo, el esfuerzo está focalizado en el retorno de la Liga 1.