Selección Peruana: 'Ñol' Solano y el mensaje que acerca a Carlos Zambrano a la bicolor

Carlos Zambrano logró recuperarse de una lesión que lo mantuvo al margen cerca de dos meses y está mejor que nunca. El pasado fin de semana, el defensor central pudo marcar su primer gol con Basilea de Suiza y cada vez aumentan sus chances de retornar a la Selección Peruana.

Respecto a ello habló Nolberto Solano, quien afirmó lo siguiente: “Ricardo nunca le cerró la puerta a nadie. Esta es una situación abierta, nos dado mucho gusto que esté jugando en un equipo grande (Basilea) que pelea campeonatos”, afirmó el asistente del 'Tigre' en entrevista con Radio Capital.

“Y nos da gusto que él haya vuelto a jugar y que tenga esa constancia. Ricardo (Gareca) siempre lo ha dicho, el jugador que tenga constancia, las puertas siempre están abiertas”, añadió 'Ñol' sobre el 'Kaiser'.

Sobre su no convocatoria en meses previos, señaló: “Son circunstancias, momentos y elecciones… y no ha estado, pero ahora por qué no. Es un chico todavía joven, que está siendo bien las cosas y seguramente en la decisión final, Ricardo hablará con todos nosotros”.

Cabe recordar que el último partido de Carlos Zambrano en la Selección Peruana fue el pasado marzo de 2016, cuando Perú enfrentó a Venezuela. ¿Estará en la Copa América?

