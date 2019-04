Selección Peruana: Solano reveló que no convocará a ningún extranjero para Lima 2019

Nolberto Solano dio la lista de 25 preseleccionados a la Selección Peruana para los Panamericanos Lima 2019, con algunas sorpresas como Yuriel Celi y Mauricio Montes y algunos jugadores que quedaron fuera como Enmanuel Páucar o Andy Polar, el jugador del momento en la Liga 1.

Eso sí, 'Ñol' dejó claro que no llamará a jugadores del extranjero y explicó el motivo: "Es muy difícil por los tiempos. Se decidió contar con jugadores locales que son más accesibles, ya que es un torneo que no pertenece a FIFA y por ende no hay obligación de los clubes, pero hay un pacto con los clubes del medio local de colaborar con la Selección", dijo Solano para Radio Ovación.

El técnico de la Sub 23 espera conseguir una medalla en los Panamericanos: "Estoy orgulloso de estar a cargo, es una gran responsabilidad. Tenemos que representar a la Selección de la mejor manera en los Panamericanos. No es un campo ideal (Estadio San Marcos), pero hay que trabajar, prepararnos bien y Dios quiera dejar una medalla en estos Panamericanos", añadió el 'Maestrito'.

Finalmente, Solano reveló que no será el único microciclo: "Hemos adelantado un primer microciclo para que el grupo se vaya conociendo e ir adaptándoles la manera de entrenar y jugar. (...) Habrán tres o cuatro microciclos más, luego nos vamos a dedicar con Ricardo Gareca a seguir colaborando con la Selección mayor en la Copa América. Tras ello me enfocaré por completo nuevamente de cara a los Panamericanos", sentenció.

