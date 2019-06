​Selección peruana | Natalia Málaga lanza dura crítica tras polémica entre Gareca y Pizarro | FOTO

Natalia Málaga decidió intervenir tras la polémica entre Ricardo Gareca y Claudio Pizarro. Exjugadora de voleibol y actual DT de la selección peruana sub 17 deslizó que faltó tacto para manejar las declaraciones previo a lanzar la lista oficial que nos representará en la Copa América 2019.

Málaga no entiende a Gareca

'¿No es mejor decir que no lo quiso convocar porque tiene gente más joven, sin quitarle la calidad de jugador que es Claudio? Buena lavada', escribió en su cuenta oficial de Twitter la conocida deportista nacional.

'Nosotros convocamos a jugadores con el deseo de estar en la selección. Cuando nosotros convocamos nos fijamos en todo, en el presente, en su actualidad, nos fijamos en su declaraciones, en su manera de comportarse, porque es un todo. No podemos convocar, y esto con el debido respeto a Claudio, nosotros tenemos un concepto muy alto de Claudio (Pizarro) en todo aspecto, pero no podemos convocar de pronto a alguien se autoexcluye, eso ya no es un problema nuestro...', fueron las palabras de Gareca sobre Pizarro.

Cabe mencionar que Claudio Pizarro no se quedó callado tras escuchar las declaraciones de Gareca y respondió 'Jamás me autoexcluí de la selección... Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión... Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la milonga', fue el mensaje del 'Bombardero'.

