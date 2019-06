​Selección peruana | 'Mono' Navarro Montoya a Gallese: 'Como siempre fuiste vital para Perú' | VIDEO

Carlos Navarro Montoya tuvo palabras de elogio para Pedro Gallese tras su actuación en la clasificación de la selección peruana contra Uruguay. El 'Mono' aseguró que el número '1' blanquirrojo demostró una vez más que es un portero élite mundial.

'Mono' alabó al 'Pulpo'

'A los futbolistas de jerarquía, los equipos de categoría, se los puede criticar pero no cuestionar. Gallese recibió cuestionamientos injustos, un futbolista se puede equivocar pero una equivocación no desmerece su calidad. Gallese Volvió por sus pasos, por la senda que hace años camina siendo vital para su equipo, dejando atrás una noche oscura como fue aquella ante Brasil, nada que no le halla pasado a cualquier otro futbolista de los grandes o los pequeños y Gallese es de los buenos, hoy lo volvió a demostrar', declaró Navarro Montoya.

El resultado suele confundir a los que analizan un partido o a un futbolista.

Se debe criticar desempeños pero jamás cuestionar la calidad de un futbolista, aún en el error, que forma parte de este juego.

Gallese fue vital, como tantas otras veces para la @SeleccionPeru. pic.twitter.com/leZTVs38ig — Mono Navarro Montoya (@NavarroMontoya) 29 de junio de 2019

La selección peruana alcanzó por tercera vez las semifinales en las últimas cuatro ediciones de la Copa América al eliminar a Uruguay en la tanda de penaltis. Solo en la Copa América Centenario de 2016, disputada en Estados Unidos, la Blanquirroja se quedó fuera de las semifinales al ser eliminada en los cuartos de final en los penaltis por la selección de Colombia.

Ahora Chile y Perú pelearán por ser finalistas de un torneo cuya otra semifinal tendrá el clásico sudamericano entre Brasil y Argentina, en el estadio Mineirao, de Belo Horizonte, programado para el martes 2 de julio.

MÁS NOTICIAS

Con goles asegurados: las alineaciones confirmadas de Perú y Uruguay para el duelo por Copa América [FOTOS]

¡Colombia fuera de la Copa América! Los mejores memes de la victoria de Chile por penales [FOTOS]