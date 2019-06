Selección peruana: Mónica Cabrejos dijo que Claudio Pizarro debió ser convocado por Ricardo Gareca

Tema comentado en Perú. Luego de la convocatoria de la selección peruana para la Copa América 2019, muchos personajes reconocidos de otros deportes e incluso hasta de otras especialidades opinaron sobre el tema de la semana: la no convocatoria de Claudio Pizarro -una vez más- por Ricardo Gareca.

Una de las que se manifestó a través de su programa de radio fue Mónica Cabrejos, quien se refirió al tema y dijo que el delantero del Werder Bremen debió ser convocado por el 'Tigre' a la selección. "Honestamente, creo, independiente de lo que Claudio pudo haber dicho, sobre todo está el interés de la Selección Peruana, que además ha logrado muchísimo con ir al Mundial", indicó la exvedette.

Además, calificó como 'una pena' la no inclusión del delantero en el fútbol alemán. "Aquí tiene que pesar el momento futbolístico en el que está el jugador y lo que puede aportar y, creo que en ambos casos, la convocatoria de Pizarro debería haberse dado. Que al técnico no le guste, eso es más personal, que no debería pesar", culminó.

El 'conflicto' entre Ricardo Gareca y Claudio Pizarro se generó por una pregunta que recibió el 'Tigre' en conferencia de prensa. Dichas declaraciones generaron molestia en el 'Bombardero de los Andes' que prefirió responder a través de sus redes sociales.

