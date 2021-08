Para Ricardo Gareca, el tarapotino Miguel Trauco es un jugador consolidado en la selección peruana de fútbol; sin embargo, en la Copa América Brasil 2021, el ‘Tigre’ probó con Marco López, el lateral izquierdo de San José Earthquakes, quien sorprendió a propios y extraños al ser considerado como titular en el ‘equipo de todos’ en el debut de Perú ante el anfitrión, el pasado 17 de junio, en Río de Janeiro, encuentro que perdimos 4-0. Ante Colombia, el partido siguiente, volvió a tener la confianza del seleccionador. Esta vez, el ‘chalaco’ estuvo más aplicado en la marca, coberturas y apoyo en salidas a ofensiva, desempeño que redondeó con un triunfo peruano de 2-1, en Goiania, el pasado 20 de junio.

Luego de haber jugado ciento ochenta minutos, el entrenador volteó al banquillo y devolvió la confianza al jugador de Saint Etienne. El habitual titular reapareció en el empate 2-2 contra Ecuador, el pasado 23 de junio, en Goiania. No desentonó. De ahí en adelante, Trauco continuó jugando de titular ante Venezuela, Paraguay y Brasil, aunque con el equipo de Neymar, solo jugó 46 minutos. Contra los ‘cafeteros, partido por el tercer puesto, en la que Perú cayó 3-2, Ricardo Gareca se animó por Marcos López, quien terminó la Copa América como empezó, jugando por la franja izquierda.

El balance futbolístico fue positivo para el seleccionador, pues sumó competencia al puesto con la presencia del defensor del San José, quien respondió a las exigencias, siendo uno de los nuevos rostros de la blanquirroja de la Copa América con miras a las Eliminatorias, la prueba de fuego de la bicolor, por los puntos y necesidad de sumar que está en juego.

Soccer Football - Copa America 2021 - Quarter Final - Peru v Paraguay - Estadio Olimpico, Goiania, Brazil - July 2, 2021 Paraguay's Angel Romero in action with Peru's Miguel Trauco REUTERS/Diego Vara

Miguel Trauco no la tuvo fácil, en el buen sentido por adueñarse del puesto, ya que solo jugó cuatro partidos de los siete que disputó Perú. Ecuador, Venezuela, Paraguay y Brasil, sumó 316 minutos jugados en la Copa América Brasil, saldo que le valió para seguir gozando de la confianza de Ricardo Gareca en el once titular que ensaya en la pizarrita con miras al compromiso ante Uruguay, el próximo jueves 2 de septiembre, en el Estadio Nacional. Sin embargo, el presente no es alentador en lo futbolístico para el ex jugador de Universitario de Deportes, pues en su equipo, Saint Etienne, el zurdo no ha sumado minutos de juego desde que acabó la Copa América Brasil 2021. “Yo estoy bien, estoy entrenando con mi club con bastante intensidad, aunque lamentablemente por llegar tarde, luego de la Copa América, ha sido complicado jugar de arranque”, fue la justificación a su inactividad apenas pisó Lima y se unió al resto de sus compañeros de selección en Videna.

Por ahora, el técnico Ricardo Gareca apuesta por el tarapotino, aunque la afición se juega sus fichas por Marcos López, el futbolista de 21 años que destacó en el último certamen sudamericano. El punto a favor de Miguel Trauco no solo es su respuesta futbolística a la exigencia de la selección, sino también que Perú retomará otra arma de ataque al resurgir el binomio que integra con Paolo Guerrero. El milimétrico servicio largo al corazón del área, espaldas de los rivales o en búsqueda de su cabeza o pierna, un juego a ojos cerrados fortalecido cuando compartían equipo en Flamengo, temporadas 2017 y 2018.













