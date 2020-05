Miguel Trauco nunca olvidará la visita de la selección peruana al estadio Wembley por múltiples razones. El lateral, en el 2014, empezó a sumar experiencia con el cuadro nacional, vio de cerca a combinados de nivel y fue rechazado por Raheem Sterling, hoy figura del Manchester City.

El defensa zurdo confesó a Aldo Corzo, en la reciente transmisión de Instagram a través de la cuenta de la Federación, lo que pasó con el delantero que en ese entonces todavía pertenecía a las filas de Liverpool.

“En el partido con Inglaterra en Wembley fue algo que me marcó. Desde ahí nunca más quiero cambiar camisetas. Yo había viajado para ver el partido porque nunca me ponían. Entonces, terminó el partido y voy corriendo a la mitad de la cancha. Yo quería cambiar con cualquiera”, relató Trauco.

Y prosiguió, “da la casualidad de que lo encuentro a Sterling, que en ese tiempo jugaba en Liverpool. Le digo para cambiar la camiseta y hasta había entrenado cómo pedirle en inglés. Voy, le pido la camiseta y me chotea. ‘Give me the shirt’, algo así, pero ya no me acuerdo cómo se dice”, desveló el ‘Genio’, quien hasta ahora siente algo de vergüenza.

Pero la historia no terminó ahí porque Trauco sufrió algunas bromas de Luis Advíncula, quien fue testigo de aquel embarazoso momento. “Cuando le pedí la camiseta, ‘Luchito’ vio que me chotea y ya imagínate. Por eso nunca pido camisetas”, añadió.

No obstante, el jugador de Saint-Étienne reveló que tuvo suerte en otras ocasiones. “Solo lo pido si son amigos que sé que no me van a negar, pero si no, no. Tengo la camiseta de Neymar y del ‘Chaval’ Benavente”, concluyó.