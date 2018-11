Miguel Trauco llegó a Lima y de inmediato se unió a la selección [VIDEO]

Siguen llegando. Los seleccionados nacionales siguen desfilando por el aeropuerto Jorge Chávez y est avez fue turno de Miguel Trauco, el lateral de la selección peruana llegó esta mañana a Lima y se sumó a los entrenamientos del equipo de Ricardo Gareca este sábado.

El defensor de la 'bicolor' adelantó su vuelo a Perú luego de que no fue considerado por Flamengo para el partido con Botafogo por el Brasileirao. El ex jugador de Universitario declaró que espera revertir el momento en su equipo porque no está jugando mucho y él necesita minutos.

Video: Renzo Bravo



Asimismo, al ser consultado por una posible salida del 'Mengao', manifestó. "No sé que pueda pasar, me falta un año de contrato. Considero que todo es por decisión técnica", declaró el seleccionado a su llegada a Lima.

Video: Jean Pierre Maraví

