Selección peruana | Miguel Trauco no continuará en Flamengo: "Decidieron no renovarme"

Miguel Trauco, lateral izquierdo de la selección peruana, habló luego de su gran participación en la Copa América 2019, donde fue de los jugadores más destacados para la 'Bicolor' en el torneo.

“Estoy más tranquilo y muy contento por todo lo que se dio. No nos fuimos con el primer puesto, pero dimos todo. Agradezco a toda la gente por el cariño que nos ha dado”, indicó Trauco para Líbero.

Además, le dedicó un mensaje a la hinchada peruana, que siempre estuvo presente: “Agradezco por todo el cariño, esto lo hacemos por ellos, que mediante el fútbol puedan salir con otro semblante a la calle y eso es muy gratificante”, añadió.

De otro lado, Miguel Trauco reveló que Flamengo decidió no renovarle su contrato: “Tengo contrato hasta diciembre, me encantaría quedar, decidieron no renovarme. Ya se verá y por el momento voy a respetar mi contrato. Si se da de no quedarme aquí, trataré algo mejor”, sostuvo Miguel Trauco, quien aún no tiene definido cuál será su futuro: “No tengo en mente ir a una liga, solo puedo analizar con mi representante y ver que pasa”.

Eso sí, Miguel Trauco sabe perfectamente en dónde concluirá su carrera: “Espero hacerlo en Universitario, equipo del que soy hincha y de donde tengo un grato recuerdo”, sentenció.

