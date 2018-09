Selección peruana: Miguel Trauco y su deseo de llegar al Perú vs Chile

Regresó al equipo titular en su club. El defensor de la selección peruana, Miguel Trauco, expresó el deseo que tiene en llegar en óptimas condiciones para los partidos amistosos en la fecha FIFA frente a la selección de Chile el próximo 12 de octubre y luego con la selección de Estados Unidos.

El ex jugador de Universitario fue titular con Flamengo el último fin de semana en donde dio asistencia para los goles que marcó el 'Mengao'. "Gracias a Dios las cosas se dieron de la mejor forma. Estoy contento porque no solo me fue bien, sino ayudé al equipo a que consiga un triunfo importante y siga en la lucha por el título del Brasileirao", declaró Miguel Trauco para 'Todo Sport.

Además, agregó que su técnico lo felicitó luego de su participación en el partido: "El profe me felicitó por el partido que hice. Sé que esto del fútbol es así, por eso solo espero darlo todo mientras las oportunidades se me sigan dando de esa forma", apuntó.

Seguir con la selección

Miguel Trauco es consciente que en los últimos partidos de la selección peruana, su participación no fue la mejor, sin embargo, considera que puede llegar de la mejor manera a los partidos amistosos del mes de octubre. "Espero llegar a los amistosos de la selección en la mejor forma posible. Tenemos dos pruebas importantes ante Chile y Estados Unidos", dijo.

Además, el ex jugador de Unión Comercio confesó que en la selección nadie quiere perderse el duelo ante Chile ya que es un clásico en el tema de selecciones. Finalmente, el lateral felicitó a los hinchas peruanos por ganar el premio 'The Best' como mejor afición en el mundial.

"Nos alentaron siempre, parecíamos locales. Desde los amistosos antes del mundial, siempre estuvieron. En Rusia era muy emocionante verlos ahí cantando ‘Contigo Perú’ o el himno nacional. Merecidísimo premio por lo que hicieron", finalizó.

