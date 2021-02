Miguel Trauco ha empezado a retomar la titularidad en el Saint Étienne, pero tiene claro que será difícil llegar en el mejor nivel para afrontar los partidos de la selección peruana ante Bolivia y Venezuela en marzo próximo por las Eliminatorias. El defensa admite que esto le complica mucho. Además, también elogia a Renato Tapia, quien la viene rompiendo en el Celta de Vigo.

“Me pone muy contento. Es un jugador de mucha calidad, gran persona y profesional. Es un crack. Me anima la evolución futbolística que tiene en España. Es un ejemplo por seguir”, cuenta Miguel Trauco, quien este jueves afronta Copa de Francia y el fin de semana enfrentará al Rennes por la Ligue 1.

Miguel Trauco (Foto: GEC / Agencias)

Miguel Trauco analiza el presente de los seleccionados y advierte sobre la complicada situación que se viene pensando en las Eliminatorias en marzo, donde jugaremos dos partidos clave para definir si la blanquirroja sigue o no en camino al Mundial de Qatar 2022. “Hay jugadores de mucho nivel. Cada vez que estoy a la espera de una convocatoria a la selección, me pongo nervioso al no tener continuidad. Está Nilson Loyola, Iván Santillán, yo no me creo fijo, eso no existe”, sentenció.

La situación de la selección peruana es delicada, puesto que se complica el tema de los entrenamientos previos ante las nuevas medidas, a lo que se suma la posibilidad de que los siete convocables de la MLS no puedan venir debido a las nuevas exigencias en Estados Unidos por la pandemia.