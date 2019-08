Selección peruana | Miguel Company sobre Christian Cueva: "No tiene un buen equilibrio emocional" | VIDEO

La selección peruana se alista para jugar sus partidos amistosos del mes de setiembre en la fecha FIFA ante Ecuador y Brasil. Por ello, el técnico de la 'bicolor' se encontró en un dilema sobre convocar o no a Chrsitian Cueva debido a su ausencia en el equipo titular de Santos.

Ante ello, el extécnico de la selección peruana, Miguel Company, se refirió al tema y criticó al volante peruano por su actual momento en Santos. "No tiene un buen equilibrio emocional. No es el único jugador que le ha pasado eso, el responsable es él mismo", dijo el ex DT en GOLPERÚ.

Asimismo, Company agregó que Cueva llega a Perú y siempre es bien recibido en la selección. "Viene acá y es arropado en la selección. Es cierto, produce, pero eso mismo tiene que hacerlo afuera", señaló el técnico. Por último, Company mencionó que los clubes a los que ha llegado Christian Cueva son equipos importantes y debe de mantenerse al nivel.

"Son clubes importantes y él debe producir lo que hace aquí con la selección . Eso ya depende del mismo jugador, falta de seriedad o responsabilidad, yo no sé, yo solo lo conozco por lo que juega en la selección",culminó Company.

