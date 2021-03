El defensa de la selección peruana, Miguel Araujo, resaltó el buen ambiente que se vive en la blanquirroja y aseguró que Gianluca Lapadula ha sido recibido de la mejor manera por el equipo. Asimismo, lamentó que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán no tengan continuidad, aunque confía que llegarán en las mejores condiciones para la fecha doble de marzo por Eliminatorias Sudamericanas, donde Perú enfrentará a Bolivia y Venezuela.

“Todos participan en el chat de la Selección. Lapadula me dijo que está contento por el recibimiento acá. Me dijo que no lo esperaba, pero que eso lo ponía muy feliz”, dijo a ‘Fútbol Como Cancha’.

“Afecta mucho que Paolo y Jefferson no tengan continuidad. Son los dos capitanes y líderes del equipo. Sabemos de su capacidad y sé que han a llegar muy bien a los partidos. No tengo duda de eso”, agregó el central.

En tanto, el futbolista de FC Emmen descartó, por el momento, una posible llegada a AZ Alkmaar. “Es lindo escuchar las noticias de que otros equipos me quieren. La verdad que no se han comunicado conmigo ni con mi empresario. Sobre el AZ Alkmaar no hay nada concreto”, dijo.

Finalmente, dijo no sentirse en ventaja para el duelo frente a Bolivia. “No siento que tenga ventaja por haber jugado en la altura. Eso fue hace siete años cuando estaba en Sport Huancayo. Ahora todo es diferente. Bolivia ha crecido mucho como selección”, sentenció.

Perú enfrentará a Bolivia y Venezuela por las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Qatar 2022. El cuadro nacional solo ha sumado un punto hasta ahora, gracias a un empate con Paraguay, ubicándose penúltimo en la tabla por delante de Bolivia. Los otros tres encuentros (Brasil, Argentina y Chile) que disputó fueron derrotas.

El primer duelo se disputará en la ciudad de La Paz el jueves 25 desde las 4:00 de la tarde, mientras que el segundo se jugará en el Estadio Nacional de Lima el martes 30 desde las 8:00 de la noche.