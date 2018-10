Selección peruana: Miguel Araujo asegura que su lesión no es grave

Todo bajo control. El defensor de la selección peruana, Miguel Araujo, se pronunció luego de su salida de Talleres por lesión, muchos pensaron en que no llegaría a los partidos amistosos ante la selección de Chile y Estados Unidos el 12 y 16 de octubre respectivamente. Sin embargo, hay muchas posibilidades que la 'Fiera' haga su reaparición este fin de semana en la Superliga de Argentina.

"Tuve un pequeño golpe que me impidió seguir en el segundo tiempo, pero no es nada grave. Hoy se comunicaron con la selección peruana y no hay por qué preocuparse", declaró Araujo para GOLPERÚ. Asimismo, agregó que desde el primer momento, no se preocupó por el golpe porque simplemente le dolía.

"Sentía la rodilla estable y firme, felizmente. Luego, con la resonancia, descartamos alguna lesión grave", expresó el ex defensa de Alianza Lima. Además, señaló que el preparador físico de la selección peruana, Nestor Bonillo, lo llamó para saber de su lesión.

"El 'profe' me llamó para saber como estaba, le conté detalles del golpe y luego le di el número del médico del club. Espero llegar al clásico de Córdoba y viajaría a Estados Unidos al día siguiente", apuntó. Finalmente, Miguel Araujo espera ganar el clásico del fin de semana ante Belgrano.

TAMBIÉN LEE