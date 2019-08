Selección peruana | Medallistas en Lima 2019 visitaron al plantel de la blanquirroja en la Vidiena

Visita ilustre. Los seleccionados nacionales junto al DT Ricardo Gareca y su comando técnico recibieron la visita de los deportistas que consiguieron medallas en los Juegos Panamericanos Lima 2019, quienes fueron invitados a la Videna por la FPF para ser homenajeados por las preseas que consiguieron.

Finalizada la práctica, los 18 atletas, acompañados por el jefe del IPD, Sebastián Suito, aparecieron en la cancha principal de la Videna, donde fueron recibidos por el ‘Tigre’ y sus pupilos. Los deportistas departieron un grato momento con los seleccionados, aprovecharon para tomarse algunas fotos y gritar el lema: “Perú, país de ganadores”, bajo el cual desean inspirar a la bicolor para ganar los partidos amistosos que enfrentará en Estados Unidos.

Tanta era la emoción de los atletas, que Kevin Martínez y Nicolás Pacheco se animaron a jugar un duelo de teqball con Pedro Gallese y Carlos Cáceda.

No lo podían creer

El ganador de la medalla de oro en frontón peruano, Kevin Martínez, estuvo muy contento con la experiencia vivida, pues sigue a la selección desde chico.

“Aparte de ser atletas, somos hinchas de la selección. Conozco a varios porque vamos al mismo centro de entrenamiento y ya nos hemos hecho amigos. Estamos agradecidos por este gesto, es muy lindo compartir con ellos. Varios me pidieron la medalla porque está espectacular”, señaló.

Otra que se mostró emocionada fue Alexandra Grande, aunque lamentó la no presencia de Paolo Guerrero.

“Todos son humildes, eso me ha causado una muy buena impresión. Gareca me felicitó y fue algo muy emocionante. Me hubiera gustado que esté Paolo y los demás. Espero que nos vuelvan a invitar para conocer a los demás”, sentenció.