Matías Succar y Aldair Rodríguez son las novedades de la convocatorias de Ricardo Gareca. Ambos delanteros se perfilan como el posible reemplazante de Paolo Guerrero, quien estará fuera de las canchas lo que resta del 2020, tras ser sometido a una cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Mauro Cantoro analizó a los atacantes y mencionó a otros delanteros de la Liga 1 que podrían tener su oportunidad en la ‘Blanquirroja’.

¿Qué opinas de la convocatoria de Aldair Rodríguez y Matías Succar?

Han dado un primer paso, ahora les toca demostrarle a Gareca que están capacitados. Además, no creo que Gareca por dos o tres partidos convoque a un jugador. Ha habido un seguimiento, no es algo improvisado. Esta llamada les va a venir bien, porque van a trabajar con un cuerpo técnico de primer nivel. Sin embargo, aún se sabe aún cómo van a reaccionar en una selección mayor, a un nuevo equipo. Son chicos que son buenos jugadores, el siguiente paso es ver si se pueden amoldar a lo que quiere Gareca.

¿Cómo ves a ambos en el juego?

Creo que Succar es más nueve, es el típico delantero que le gusta jugar más en el área. Aldair sale más, puede jugar por fuera, te desnivela, es fuerte y rápido. Obviamente a los dos les gusta el gol, tienen olfato goleador. Pero sus pequeñas diferencias son positivas para Gareca, y serán ellas las que lo llevarán a tomar una decisión. Incluso creo que podrían jugar juntos.

¿Crees que alguno de ellos vuelva a ser llamado en una nueva convocatoria?

Ahorita estos chicos tienen un lindo desafío. Además están acompañados de jugadores con trayectoria, mundialistas, eso les ayudará. Pero aún deben asimilar, muchos son primerizos que aún están en shock, viendo cómo se trabaja en Selección, poniéndose la camiseta y entrenando en La Videna. Tienen que asimilar y prepararse.

¿Si no estuviéramos en este contexto, hubieran sido convocados?

Siempre hay que rescatar lo bueno de cada situación. Esto le debe servir a la Selección para buscar un delantero y a los chicos, porque probablemente si todo estuviera normal, estos chicos nunca hubieran sido convocados. Sin embargo, también considero que hay otros que han quedado fuera, como Jair Concha, que juega muy bien. Esto sirve para conocer y ver, para que Gareca pueda sacar conclusiones.

¿Qué otras opciones ves en el torneo local?

Te voy a ser sincero, siempre tuvimos un déficit de delanteros. Ninguno pudo explotar en gran dimensión. Me gusta Ugarriza, con pasado en selección de menores, es un chico que lo tienes que llevar, tiene condiciones. Es un proceso, creo que tiene grandes cualidades y lo podría hacer bien.

Los grandes equipos como Alianza Lima tienen delanteros extranjeros como Herrera, Dos Santos, Rubio…

Herrera podría ser tranquilamente un jugador convocable si estuviera nacionalizado. Aunque no dejaría crecer a los peruanos. Nos fijamos en Ormeño, en Lapadula, pero deberíamos tratar de potenciar lo que tenemos, Ugarriza, Celi, entre otros. Esta bueno que pase por valorar más lo que se tiene.

¿Qué tan importante es ser peruano o ser nacionalizado?

Te cuento mi experiencia. Yo fui nacionalizado polaco para jugar el Mundial, pero antes ya había jugado con Argentina en menores. Yo me sentía el mejor de mi país cuando era chico, pero después los polancos me quisieron nacionalizar para jugar el Mundial del 2006. 2006. Yo ya tenía 7-8 años jugando allá, yo decía “cómo voy a defraudar si me están dando la camiseta del país para representarla”. Es una responsabilidad y un honor que un país te deposite la confianza.

¿Ruidíaz como reemplazo de Guerrero?

Lo que pasa es que estar bajo la sombra de Guerrero es difícil y acá se acostumbra a comparar. Ruidíaz hace perfecto su trabajo, que es hacer los goles donde le toca jugar, pero cuando llega a la selección queda bajo la sombra de Guerrero.Además, si viene y no hace gol lo van a criticar. Espero que Ruidíaz pueda sentirse más tranquilo y empiece a destaparse para esa confianza, porque él tiene para la selección varios años.

¿Si las Eliminatorias se juegan en octubre, cómo sería el equipo con los locales?

Lo importante es que todos los delanteros mantengan el nivel y vayan mejorando, además de adaptarse lo más rápido posible. Estos dos chicos son dos buenas elecciones de jugador. Creo que Ugarriza también puede, me gusta, tienen que motivarse y darse el día a día en su club. De Todo lo malo que está pasando, esto es bueno para los jugadores del torneo local porque hoy los ojos están puestos sobre ellos.

