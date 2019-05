Mario Salas defiende a Gabriel Costa tras su convocatoria a la Selección Peruana

Gabriel Costa ha sido duramente criticado por los hinchas de Colo Colo y también por los medios chilenos, pues el jugador -quien ha sido recientemente convocado por Ricardo Gareca a la Selección Peruana de cara a la Copa América- no ha tenido el desempeño que se esperaba desde su llegada.

En conferencia de prensa, Mario Salas defendió al jugador: "Hay cosas de Gabriel (Costa) que sí son importantes. No he visto estos partidos terribles q ha visto la gente. Está en el 80% de nuestras llegadas, se genera buena cantidad de ocasiones de gol por partido y nos ayuda. Lo que no está haciendo bien, tiene oportunidad de mejora", indicó el entrenador de Colo Colo en conferencia de prensa.

Video: Colo Colo

El pasado fin de semana en la victoria ante Palestino, Gabriel Costa fue pifiado por más de 15 mil hinchas en el Monumental de Santiago, pues los seguidores del Colo Colo poco a poco van perdiendo la paciencia con él.

Cabe resaltar que Gabriel Costa es uno de los recientes convocados en la lista preliminar de Ricardo Gareca para la Copa América 2019. El delantero está en la mira del 'Tigre' y deberá recuperar su buen nivel en las dos semanas que le quedan para poder ganarse un cupo en la bicolor.

