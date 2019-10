Selección peruana | Marcos López y su advertencia a Miguel Trauco: "Cuando me toque, demostraré que puedo rendir"

Marcos López es la alternativa que tiene Ricardo Gareca en el banco de suplentes para poder reemplazar a Miguel Trauco. El lateral del San Jose Earthquakes de la MLS está esperando su momento para poder sumar minutos con la camiseta de la selección peruana, a puertas de los amistosos ante Uruguay en Montevideo y Lima.

En comunicación con los medios de prensa luego del entrenamiento, Marcos López afirmó lo siguiente: "El 'profe' me tiene confianza, trato de estar bien cada vez que me llama para poder rendir. Lastimosamente no me ha tocado jugar mucho, pero cuando me toque voy a dar lo mejor de mí para que vea que también puedo rendir en el lateral izquierdo", indicó el lateral izquierdo de la 'Bicolor'.

Además, se refirió a la competencia con Miguel Trauco: "Uno siempre quiere jugar, respeto mucho lo que viene haciendo Miguel Trauco, quien es un jugador importante en la selección, y cuando me toque daré lo mejor", añadió el exseleccionado Sub 20.

Por ahora, Marcos López solo ha podido sumar 23 minutos en un amistoso ante la selección de Alemania en setiembre de 2018 y 6 minutos en la derrota ante El Salvador el pasado mes de marzo.

