Selección peruana: Marcos Lliuya dijo no entender a Ricardo Gareca por no convocarlo a la 'bicolor'

El volante de Sport Huancayo reveló que espera ser considerado por el 'Tigre' en alguna convocatoria

La selección peruana reveló la lista preliminar de 40 jugadores para la Copa América 2019 y para muchos, la convocatoria de varios jugadores del campeonato local que merecieron estar, brillan por su ausencia. Tal es el caso de Marcos Lliuya, quien desde hace meses es pedido por los hinchas de la 'bicolor'.

Por ello, el mismo jugador reveló que se siente 'incómodo' porque el técnico de la 'blanquirroja', Ricardo Gareca, no lo consideró en la lista de 40 jugadores. "Muchas veces me pregunto por qué no estoy en la selección, quizás me falta algunas cosas por conseguir en el fútbol peruano todavía, por eso sigo trabajando duro, y sueño con llegar donde me necesiten", contó en Radio Nacional.

Asimismo, el mediocampista de 27 años dijo que espera tener más oportunidades y por qué no llegar a un equipo grande. "Yo vengo trabajando para que si en algún momento se da la oportunidad de ir a un equipo grande estar preparado. Vengo demostrando en Huancayo que estoy para grandes cosas", finalizó en el programa 'Puro Gol'.

Marcos Lliuya ya tiene 4 temporadas con el 'Rojo Matador' y aunque muchos hinchas lo piden en la selección peruana, el estratega argentino, Ricardo Gareca no lo ha llevado a ninguna convocatoria de la 'bicolor'.

