Selección peruana | Magaly Medina le responde a la madre de Jefferson Farfán tras anunciar denuncia | FOTO

La conductora de televisión Magaly Medina le respondió con un tuit a la madre de Jefferson Farfán, sobre la demanda que le hará tras asegurar que la 'Foquita' le compró un departamento a la cantante Yahaira Plasencia.

"¿Por qué Yahaira y su madre compran muebles que envían a la dirección del departamento de Camacho? Para mí, acá hay gato encerrado", escribió Magaly Medina en su cuenta de Twitter.

La madre de Jefferson Farfán asegura que el departamento que compró el futbolista es un regalo para ella y no para Yahaira Plasencia.

"Yo tengo que disfrutar de lo que mi hijo me da en vida. Acá no va entrar nadie. Esto es mío, propio. Esta propiedad mi hijo me la compró para mí. Si gusta, que vayan a Registros Públicos; que la señora Magaly diga y corrobore que acá está viviendo alguien", dijo Rosario Guadalupe en Domingo al Día.

La madre de Jefferson Farfán señaló que demandará a Magaly Medina y a todas las personas que hablan mal de su hijo.

