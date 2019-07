​Selección peruana | Magaly Medina criticó a Gareca por respaldar a Cueva | VIDEO

Magaly Medina no quiso dejar pasar por alto la respuesta dada por Ricardo Gareca tras ser consultado por las imágenes de Christian Cueva orinando en un estacionamiento público del aeropuerto. Para la conductora el estratega de la selección peruana no debió haber 'blindado' a su jugador debido al mal ejemplo dado.

Magaly criticó a Gareca

'(Habló) sobre su hijito Cueva, ¿qué ha dicho? se ha hecho el disimulado, claro como no, si hubiera sido otro ya lo hubiera botado. Yo no sé en qué país está viviendo. Si quieren les doy mis imágenes para que vean lo vergonzoso que fue. Esta ha sido la noticia nacional pero Gareca vive en otro país y él no se ha enterado', comentó Medina en su programa Magaly TV la firme.

Video | ATV

'No estoy al tanto mucho de todo lo que hacen. En estos momentos, si me preguntan, estoy alejado de todo lo que tenga que ver con las noticias', declaró Gareca en una de las entrevistas que viene dando a los medios deportivos tras el buen papel de la selección peruana en la Copa América.

