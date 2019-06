​Selección peruana | Luis Suárez revela por qué Pedro Gallese le atajó penal | VIDEO

Luis Suárez reveló por qué Pedro Gallese le atajó su penal en la tanda de penales entre la selección peruana y Uruguay. El goleador reconoció que el 'Pulpo' le tenía bien estudiado, tanto así que lo hizo dudar al momento de sacar el disparo.

Gallese tenía estudiado a Suárez

'Le quise pegar arribe pero fuerte, sabiendo que el golero me conoce, obviamente me estudiaría, pero también me estaba regalando el otro palo, por la forma en que le pegué el otro día y bueno, pensé que se iba a ir ahí. Hay que sacar las cosas positivas, hicimos un buen partido. Tuvimos más ocasiones de ellos, se crearon situaciones. Se anularon goles medio justos, que hoy con el VAR se ve todo', declaró Suárez.

Los uruguayos llegaron a marcar hasta en tres ocasiones y en todas la afición gritó gol, pero después de consultar el VAR las jugadas -de Giorgian de Arrascaeta en la primera parte, y Edinson Cavani y Luis Suárez en la segunda- fueron canceladas.

La selección peruana dio la sorpresa eliminando dela Copa América a a favorita Uruguay en una tanda de penales donde Gallese y Suárez fueron los protagonistas principales.

MÁS NOTICIAS

¡Atención, Europa! El once de ensueño que prepara Borussia Dortmund para sorprender esta temproada [FOTOS]

¡Colombia fuera de la Copa América! Los mejores memes de la victoria de Chile por penales [FOTOS]