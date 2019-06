Selección peruana: Luis Advíncula 'troleó' a la prensa deportiva tras entrenamiento de la 'bicolor'

Selección peruana

Como todos los días. La selección peruana completó su penúltimo entrenamiento en la Videna este martes, el equipo completo de Ricardo Gareca estuvo presente en la sede de la FPF y dejó todo listo para su primer amistoso FIFA previo a la Copa América 2019 de Brasil.

La expectativa por la participación de la 'bicolor' en los amistosos y en el torneo continental tiene a toda la prensa deportiva pendiente de las acciones de los jugadores y Luis Advíncula lo notó en un instante y no dudó en bromear con ellos cuando apareció en el campo principal de la Videna.

"¡Jaaaa! ¿Ahora si vienen no?, hace tiempo que no venían, ¿ahora si vienen?", gritó el exjugador del Rayo Vallecano. Las risas no se hicieron esperar y el lateral siguió con sus labores al igual que los periodistas presentes en el entrenamiento.

Sin duda alguna, Luis Advíncula se ha encargado de 'instalar' el buen humor entre todos los convocados a la selección peruana para esta Copa América, donde el equipo patrio tendrá la vuelta de Paolo Guerrero a la 'bicolor' luego de su participación en el mundial de Rusia 2018.

