Selección peruana | Luis Advíncula sobre su duelo ante Everton: "Me tocó bailar con la más fea"

Luis Advíncula habló en exclusiva para EL BOCÓN luego de su participación con la selección peruana en la Copa América 2019. Uno de los puntos que tocó fue el duelo individual contra Everton, uno de los mejores jugadores del torneo y que incluso fue incluido dentro del once ideal.

"Me tocó un duelo con Everton, un muy buen jugador, no lo tenía registrado. Me tocó bailar con la más fea. Fue el jugador que más me costó enfrentar en esta Copa. Todo cambió con Uruguay y luego con Chile... Necesitábamos revertir ese 5-0 y sabíamos que solo podíamos lograrlo si clasificábamos. Con Chile también todos hicieron un gran partido, muy concentrados", indicó Luis Advíncula sobre este duelo individual.

Eso sí, hubo una diferencia notable entre el duelo de la fase de grupos y la final de la Copa América. 'Bolt' estuvo mucho más atento en la marca y preciso en los cierres, salvo algunos desbordes que tuvo Everton, propio de sus cualidades y capacidades individuales.

Por su parte, Everton se llevó el premio al máximo goleador de la Copa América con 3 anotaciones, igual cantidad que Paolo Guerrero pero el brasileño contaba con menos minutos disputados.

Más noticias en otros medios

La verdadera razón por la que Ricardo Gareca decidió dirigir a la Selección Peruana

El fútbol no para: Ecuador sería rival de la Selección Peruana en nuevo amistoso internacional