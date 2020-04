Ahora se ríe, pero ese día no lo pasó bien. Luis Advíncula fue entrevistado por Movistar Deportes vía Instagram y recordóel enfrentamiento contra el atacante del Gremio de Brasil Everton, quien, admitió, lo hizo “bailar” en la última final de la Copa América Brasil 2019.

El defensor de la selección peruana admitió que ese partido lo tiene guardado en su memoria por lo difícil que fue marcar a ‘Cebolinha’.

“El más difícil que he marcado ha sido el chato Everton. Yo estaba esperando que lo vendan para ver si me daba un porcentaje de su pase, no sé que pasó. Everton me metió un baile tremendo, bailé salsa, reggaetón, huayno”, explicó entre risas a Movistar Deportes.

Luis Advíncula recordó el "baile" que le metió Everton en la Copa América | Video: Luis Advíncula

Luego acotó: “Son cosas que pasan, es así, estás expuesto a esto. Hay días en el que te toca el más picante pero tu estás mejor y no te hace una o tú no estás en un buen día y te desbarata”.

El entrevistador recordó el duelo entre Neymar vs. Aldo Corzo, a lo que Advíncula replicó: “Neymar no le hizo una, lo marcó muy bien, vi el partido. El lateral está expuesto a eso, puedes marcar muy bien al más picante de todos o puedes tener un día como Luis Advíncula y que te pinte la cara Everton. Pero uno aprende de eso”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Cristian Benavente confesó que sueña con jugar la Copa América del 2021