Selección peruana | Revelan posible transferencia de Luis Advíncula a histórico del fútbol argentino

Luis Advíncula ya tendría algunos avances de los que será su futuro tras jugar la Copa América con la selección peruana, el lateral de la 'blanquirroja' ya habría tenido un acercamiento con los directivos de Newell's Old Boys, para vestir nuevamente los colores de la 'lepra' en el competitivo fútbol argentino.

Advíncula volvería al fútbol argentino

'Toda negociación depende de un juez porque el club está judicializado. Hace rato que lo quieren y en el club ya han conversado con él, le han dicho que lo quieren, pero el tema económico no deja definirlo. Él ha pedido que lo esperen a que acabe la Copa América. Podría darse a préstamo. Advíncula tuvo aquí un problema de un doble contrato. Tuvo un contrato blanco y otro en negro (en paralelo que nunca cobró). Hubo un reclamo de parte de él, pero hasta ahora no se lo han pagado y por eso se fue. Quiere que se resuelva eso y luego verá si regresa. La puerta no la ha cerrado', declaró Hernán Cabrera - periodista de LT8 que sigue a Newell's Old Boys, en una entrevista para el diario Depor.

Incluso el periodista Fernando Bravo habló con Advíncula tras el choque de la selección peruana contra la selección venezolana, le preguntó si existía posibilidad de volver a la 'lepra' 'Los problemas contractuales quedan de lado, tanto la gente como yo nos sentimos muy cómodos en Rosario, me trataron muy bien y siempre será cómodo volver. Ojalá algún día se dé', dijo el lateral

Como se recuerda Luis Advíncula tiene contrato con Tigres hasta 2020, el club que lo quiera primera deberá negociar con los mexicanos.

