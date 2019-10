Selección peruana | Luis Abram tras los elogios de Gabriel Heinze: "Lo escucho mucho, todo es gracias a él" | FOTO

La selección peruana llegará este sábado a Argentina para esperar la incorporación de algunos jugares y luego poder viajar a Uruguay para el partido amistoso contra el equipo de Washington Tabarez el próximo 11 de octubre en Montevideo.

El centro de atención en Buenos Aires ha sido el de Luis Abram, quien viene siendo titular en Velez Sarfield, mientras que en la selección peruana ya se ha ganado un lugar. Además, el exjugador de Sporting Cristal se coronó con el gol que le hizo a Brasil en el último duelo amistoso jugando ante la 'Canrinha'.

Por ello, el técnico de Velez, Gabriel Heinze, no dudó en llenar de elogios al dirigido de Ricardo Gareca y sobre todo destacar todo lo que le ha pasado en la selección peruana, incluso su exclusión del mundial de Rusia 2018. "No nos hemos equivocado en su contratación", dijo el DT en conferencia de prensa.

Luis Abram, por su parte, respondió y dijo no saber si está en su mejor momento, pero que agradece todo lo hecho por su técnico: "No se si estoy viviendo mi propia revancha pero si se que me está yendo bien, escucho mucho a Heinze, estoy como estoy gracias a él", contó en América Noticias.

