Selección peruana: Los seis jugadores que preocupan a Ricardo Gareca

A pesar de la alegría desbordante que significó la victoria de la selección peruana ante Chile (3-0) y el empate (1-1) sobre Estados Unidos, el técnico Ricardo Gareca no ha desfogado del todo su felicidad porque algunos de sus jugadores importantes en su once titular no se encuentran jugando con regularidad, lo que no le permite respirar con alivia. En noviembre se vienen dos amistosos más que ha puesto más alerta que nunca al 'Tigre'.

Renato Tapia fue titular ante Estados Unidos

El jugador que más preocupa al comando técnico de la selección peruana es el volante Renato Tapia. El jugador del Feyenoord no suma minutos en el primer equipo desde que aterrizó a ese club. Para su mala suerte, Pedro Aquino está en un nivel superior y posiblemente lo sustituya entre los titulares. André Carrillo, quien fue elegido el mejor futbolista de la bicolor en el mundial es otro que le da dolores de cabeza al técnico argentino.

'Orejas' celebrando empate en Connecticut

Anderson Santamaría que será el titular en reemplazo de Alberto Rodríguez en la selección peruana ha sido relegado en León de México. Edison Flores, en tanto, aún no se adapta a su club Monarcas Morelia y eso le ha perjudicado de cara al futuro. En menor medida se encuentran Miguel Trauco y Christian Cueva. Ambos también han sido postergados en sus clubes. Ricardo Gareca espera que ese panorama cambié rápidamente.

